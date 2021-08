Hunderte protestieren gegen industrielle Tierzucht

Alt Tellin - Knapp 400 Menschen haben am Samstag in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) gegen industrielle Tierhaltung demonstriert. Anlass war der Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin, bei dem im März annähernd 50.000 Tiere getötet wurden. Mehrere Redner verschiedener Tierschutz- und Umweltorgansationen forderten ein Aus für Massentierhaltung in Deutschland und keinen Wiederaufbau der Ferkelaufzuchtanlage am Ortsrand von Alt Tellin.

Die Demonstranten versammelten sich vor dem Betriebsgelände und stellten auf einem Feld ein überdimensionales X als Symbol für den Widerstand gegen große Tierställe nach. Als Forderung stand dazu: „Herzen auf, Tierfabriken zu“.

Das verheerende Feuer waren am 30. März 2021 in einem Stall ausgebrochen, von wo aus die Flammen sich rasend schnell über Lüftungs- und Gülleanlagen auf alle anderen Ställe ausbreitete. Obwohl die Feuerwehr schnell am Brandort war, konnten nur 1300 Schweine gerettet werden. Die Futtertürme und eine Biogasanlage blieben vom Feuer verschont, das laut Tierschutzbund der größte Stallbrand in Deutschland seit Jahren war.

Die Ferkelzuchtanlage mit 10.000 Muttertieren war 2010 vom zuständigen Staatlichen Amt genehmigt worden, ungeachtet von Protesten von Umweltverbänden. Wie Ralf Beke-Bramkamp als Sprecher des Betreibers, der Landwirtschaftlichen Ferkelzucht Deutschland (LFD-Holding), sagte, ist das Gelände inzwischen beräumt. Es sei aber noch nicht entschieden, was an dem Standort aufgebaut werden soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist die Brandursache noch unklar. Bisher wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Auch ein technischer Defekt sei möglich.