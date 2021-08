Iberdrola unterzeichnet Pachtvertrag und plant Windpark

Sassnitz - Der Pachtvertrag für ein Betriebsgelände zur Wartung des neuen Offshore-Windparks Baltic Eagle ist am Montag im Hafen Mukran auf Rügen unterzeichnet worden. Das Energieunternehmen Iberdrola gab bei dem Termin mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zudem Pläne für einen weiteren Windpark in der Ostsee bekannt. Bis 2026 wolle man in der deutschen Ostsee eine Leistung von insgesamt 1,1 Gigawatt realisieren, teilte Iris Stempfle, Deutschland-Chefin von Iberdrola mit.

Von dem Gelände in Mukran aus soll der Windpark Baltic Eagle betrieben und gewartet werden, der etwa 28 Kilometer nordöstlich von Rügen entstehen und eine Gesamtleistung von 476 Megawatt haben soll. Er soll Ende 2024 betriebsbereit sein und zusammen mit dem seit 2018 in Betrieb befindlichen Windpark Wikinger (350 Megawatt) etwa 45 Prozent des gesamten Stromverbrauchs des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern abdecken. Zusätzlich nehme Iberdrola an der Ausschreibung für den Bau eines weiteren Offshore-Windparks mit 300 Megawatt teil, wie das Unternehmen nun bekanntgab.

Stempfle plädiert laut einer Mitteilung des Unternehmens für die Ausweisung weiterer Flächen für den Ausbau erneuerbarer Energien auf See und an Land und für die Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Schwesig wird mit den Worten zitiert: „Wir in Mecklenburg-Vorpommern wollen, dass die Energiewende in Deutschland gelingt. Dazu brauchen wir noch mehr Windparks auf See, die große Strommengen produzieren.“ Sie freue sich, dass der Windpark Baltic Eagle über Mukran geplant, betrieben und gewartet wird. Das schaffe Arbeitsplätze und sei ein wichtiger Beitrag zur Energiewende in Deutschland.