„Ich will“: Rammstein unterstützt deutsches Paralympics-Team

Berlin/Tokio - Mit einem ihrer bekanntesten Songs unterstützt die Metall-Rockband Rammstein („Deutschland“) das deutsche Team für die Paralympischen Spiele. Für den Trailer der Sportlerinnen und Sportler vor den am 24. August in Tokio beginnenden Spielen stellte die Berliner Band das 2001 veröffentlichte Erfolgsstück „Ich will“ zur Verfügung. Den Trailer, der am Sonntag (15.8.) veröffentlicht werden soll, kündigte Rammstein am Montag auf den Social-Media-Seiten der Band im Rahmen der #MeinWeg genannten Kampagne an.

Im Spot zu sehen sind unter anderem Sandra Mikolaschek (Tischtennis), Alhassane Baldé (Rennrollstuhl) oder Markus Rehm und Johannes Floors (Leichtathletik). Die Szenen werden jeweils unterbrochen von dem kraftvollen „Ich will“ von Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Der Song, als dritte Single des Albums „Mutter“ 2001 neun Wochen lang in den deutschen Charts platziert, ist ein sehr selbstironisch angelegtes Stück um knallharte Gier nach Ruhm, Macht und Geld. Bei Rammstein-Konzerten gehört „Ich will“ stets zu den umjubelten Höhepunkten. Darin zu finden durchaus sport-affine Textzeilen: „Ich will, ich will eure Fantasie / Ich will, ich will eure Energie / Ich will, ich will eure Hände sehen / Ich will in Beifall untergehen.“