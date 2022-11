IHK: Unternehmen blicken immer pessimistischer in Zukunft

Magdeburg - Die Erwartungen der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt haben sich im dritten Quartal deutlich verschlechtert. „Die Stimmung ist so schlecht wie nie“, sagte Klaus Olbricht, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Magdeburg, am Mittwoch. Der Geschäftsklimaindex sei auf einem historischen Tiefstand. Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sowie der anhaltende Fachkräftemangel bereiteten den Unternehmen die größten Sorgen.

Knapp drei Viertel der Unternehmen rechnen mit einer schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten. Die Unsicherheit sei groß, sagte Olbricht. Denn die versprochenen Entlastungen der Bundesregierung seien bislang nicht umgesetzt. Dazu stehe seit neuestem das „Gespenst von Steuererhöhungen“ im Raum. Hinzu komme eine sich abkühlende Weltwirtschaft und Befürchtungen, wie sich die Pandemie in den kommenden Monaten auswirken werde.

Bislang spiegele sich die Sorge nicht in den wirtschaftlichen Kennzahlen wieder, sagte ein IHK-Sprecher. Er verwies auf Konjunkturprognosen, die eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft 2023 vorhersagen. „Die Unternehmen befürchten, dass das Schlimmste erst noch kommt“, sagte der Sprecher. Die Unternehmen brauchten Zuversicht und stabile Rahmenbedingungen.