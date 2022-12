Immer mehr Hilfesuchende wenden sich an die Berliner Tafel

Berlin - Immer mehr Bedürftige in Berlin, die sich viele Lebensmittel nicht leisten können, wenden sich an die Tafel. „Wir haben bei so gut wie allen Ausgabestellen mehr als 100 Prozent Zuwachs“, sagte die Gründerin und ehrenamtliche Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth, am Freitag dem RBB-Inforadio. „Da müssen wir versuchen, die teilweise doch wenigen Lebensmittel zu strecken.“

Darunter seien einerseits Flüchtlinge aus der Ukraine, sagte Werth. „Aber es sind auch ganz viele Menschen, die schon immer in Berlin gewohnt haben und die von sich selbst sagen „Wir dachten eigentlich, es geht uns gut“.“ Zum Teil hätten sie durch Corona ihren Job verloren und die Ersparnisse aufgebraucht und müssten deshalb zur Tafel gehen. „Und das hören wir erschreckend häufig. Wir versuchen unser Bestes, und wir müssen halt gucken, wie weit wir mit dem Ganzen kommen.“

Zusätzlich erschwert werde ihre Arbeit durch eine größere Zurückhaltung der Händler, Lebensmittel kostenlos abzugeben. „Der Handel will natürlich handeln“, sagte Werth. „Und das kann ich absolut gut verstehen. Natürlich suchen die jetzt alle nach Möglichkeiten, noch ein bisschen Geld zu verdienen.“

Dazu gehöre, Lebensmittel kurz vor Betriebsschluss zu niedrigeren Preisen zu verkaufen und damit den Menschen, die es kaufen, ein gutes Gefühl zu vermitteln. „Sie retten nämlich Lebensmittel in dem Augenblick“, sagte Werth. „Aber die Kehrseite der Medaille ist, das sind die Lebensmittel, die wir eigentlich am nächsten Tag als Tafel abgeholt hätten.“

Gleichzeitig seien bei den Tafeln die Kosten gestiegen - etwa beim Dieselkraftstoff. „Was wir alle ganz schwer ertragen können werden ist die Preissteigerung, die im nächsten Jahr bei den Betriebskostenabrechnungen kommt“, sagte Werth. „Da sehe ich nochmal ganz schlimmen Zeiten entgegen.“

Die Berliner Tafel, die sich komplett über Spenden finanziert, unterstützt eigenen Angaben zufolge 400 soziale Einrichtungen wie Obdachlosenunterkünfte, Frauenhäuser, Kinder- und Jugendeinrichtungen und solche der Kältehilfe.