Impfaktion an katholischer Schule: „Sicherer für alle“

Hamburg - Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission für 12- bis 17-Jährige bieten die katholischen Schulen in Hamburg ihren Schülerinnen und Schülern eine Corona-Schutzimpfung an. Ein Arzt impfte am Mittwoch Kinder und Jugendliche an der Sophie-Barat-Schule im Stadtteil Rotherbaum mit dem Impfstoff von Biontech. Die Impfaktion habe bereits am vergangenen Freitag an einer Schule im Stadtteil Billstedt begonnen, sagte ein Sprecher des Erzbistums. Mehr als 60 Kinder- und Jugendliche hätten dabei die erste Impfung erhalten.

„Es ist uns ein dringliches Anliegen, wo immer wir können den Fortschritt des Impfgeschehens zu unterstützen und damit unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten“, erklärte der Leiter der Abteilung Schule und Hochschule im Erzbistum, Christopher Haep. Das Erzbistum ist Träger von 20 Schulen in Hamburg.

Unter den impfwilligen Schülerinnen und Schülern der Sophie-Barat-Schule war am Mittwoch die Neuntklässlerin Laura Sophia. Sie reise häufig zu Verwandten nach Brasilien, wo ihre Mutter herkomme, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Eine Tante von ihr habe schon Corona gehabt. Mit der Impfung wolle sie auch ihre Oma schützen. „Das ist sicherer für alle“, sagte die 14-Jährige. Außerdem wolle sie sich das häufige Testen ersparen. Zwei Mitschüler in ihrer Klasse seien bereits geimpft, vier andere wollten sich am Mittwoch ebenfalls eine Spritze geben lassen.

Kinder ab zwölf Jahren und Jugendliche können sich in Hamburg bereits in mehreren Krankenhäusern und Privatpraxen impfen lassen. Auch an den 30 Berufsschulen gibt es Angebote für Schüler. In Kürze sollen alle über Zwölfjährigen an den 59 Stadtteilschulen und 63 Gymnasien der Stadt die Möglichkeit bekommen, sich von mobilen Teams impfen zu lassen.