In Schulter gestochen: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Oetzen - Mit einem Küchenmesser soll ein 31-Jähriger in Oetzen im Landkreis Uelzen mehrfach auf einen anderen Mann eingestochen haben. Das 32 Jahre alte Opfer sei dadurch schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der mutmaßliche Täter sei in der Nacht zu Donnerstag in der Wohnung seiner Ex-Partnerin vorbeigekommen. Beide hätten sich gestritten. Plötzlich habe der Angreifer den 32-Jährigen, der sich ebenfalls dort befand, mit dem Messer mehrfach in die Schulter gestochen. Anschließend floh er. Die Polizei nahm den Verdächtigen wenig später in Uelzen fest.

Noch am Donnerstag erließ ein Haftrichter wegen versuchten Mordes einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 31-Jährigen. Er war nach Polizeiangaben in der Vergangenheit bereits auffällig gewesen.