Inflation in Sachsen-Anhalt: Jahresdurchschnitt 8,3 Prozent

Halle - Die Gesamtinflationsrate für das Jahr 2022 hat in Sachsen-Anhalt 8,3 Prozent betragen. Die Teuerung lag somit deutlich über dem Vorjahreswert von 3,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Seit 1994 sei keine derartige Inflation gemessen worden, hieß es. Die stärkste Teuerung sei im September mit 10,7 Prozent gemessen worden, so die Statistikbehörde.

Maßgebliche Treiber der hohen Inflation waren laut den Statistikern die Nahrungsmittelpreise sowie Preise im Bereich Verkehr wie Kraft- und Schmierstoffe. Riesige Sprünge gab es auch bei den Energiepreisen.