Innenminister: Sorge um Waffenbesitz bei Reichsbürgern

Erfurt - Innenminister Georg Maier hält die Reichsbürgerszene in Thüringen vor allem wegen ihres Zugangs zu Waffen für gefährlich. Die Mitglieder lehnten die freiheitliche Grundordnung ab, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Die Gefährlichkeit beruht auch darin, dass sie teilweise legal und illegal Waffen besitzen“, fügte der Minister hinzu. Daher sei man in Thüringen seit einigen Jahren dabei, Reichsbürger zu entwaffnen.

Der in Hessen festgenommene Heinrich XIII. Prinz Reuß sei Teil eines Thüringer Reichsbürger-Netzwerks. „Das kann man schon so sagen, dass er hier eine Rolle spielt“, sagte Maier. Das Adelsgeschlecht der Reuß stamme aus Thüringen. „Offensichtlich spielt er eine größere Rolle, als man gedacht hat, weil er ja von dieser Gruppe offensichtlich als Staatsoberhaupt vorgesehen war“, sagte Maier.

Bei Razzien in mehreren Bundesländern waren am Morgen 25 Menschen festgenommen worden. Sie sollen einen Umsturz geplant und teils mit Waffen trainiert haben.