Innensenator: Ermittlungsgruppe erfolgreich gegen Straftäter

Bremen - Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) wertet das Vorgehen einer Ermittlungsgruppe in der Stadt Bremen gegen jugendliche Straftäter als Erfolg. In den Bereichen Hauptbahnhof, Steintor und Innenstadt hätte die Arbeit der Einsatzkräfte Straftaten verhindert, heißt es in einer Pressemitteilung des Ressorts am Freitag. Im Oktober wurden von den Beamten 22 Menschen bei elf Taten vorläufig festgenommen. Gegen 17 wurden Ermittlungen eingeleitet, meist wegen Diebstahls. Bei acht wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Einsatzgruppe bestehe seit September, sagte die Sprecherin des Ressorts.

Laut Innenressort kam es dieses Jahr zu einer Vielzahl von Diebstahl- und Raubdelikten - hauptsächlich in den Bereichen Hauptbahnhof, Steintor und Innenstadt. Mäurer sagte, fast 700 Tatbeteiligungen seien einer Gruppe von rund 130 minderjährigen unbegleiteten Migranten zugeordnet. Der Polizeilichen Kriminalstatistik zufolge wurden 2021 mehr als 1600 Straftaten in der Stadt Bremen von Minderjährigen begangen, für nahezu die Hälfte der Taten waren Deutsche verantwortlich.