Innensenatorin fordert nach Krawallen Konsequenzen im Bund

Berlin - Berlins Innensenatorin Iris Spranger hat nach den Silvester-Krawallen mit Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute Konsequenzen sowohl in Berlin als auch im Bund gefordert. „Weil wir nicht nur dieses Phänomen in Berlin haben, auch wenn von außen jetzt gerne auf Berlin geschaut wird“, sagte die neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (alle SPD) in der Feuerwache in Berlin-Neukölln.

„Bodycams und Dashcams können wir schon einführen, das können wir in Berlin machen“, sagte Spranger. Aber es gebe eben auch Bundesgesetze, und an die wolle sie ebenfalls ran. „Das Waffenrecht hätte in Berlin nicht geändert werden können“, betonte Spranger. „Was Berlin machen kann, werden wir tun. Und was wir im Bund machen können, werden wir selbstverständlich miteinander auch unter den Innenministern besprechen“, sagte Spranger.

Die SPD-Politikerin betonte, sie sei außerdem in ständigem Austausch mit der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Die Auswertungen der Ereignisse in der Silvesternacht würden „sehr zügig“ an die Staatsanwaltschaft übergeben.

In mehreren Städten waren Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, unter anderem mit Böllern und Raketen. In Teilen von Berlin waren die Attacken besonders heftig.