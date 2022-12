Interaktives Portal zu antiken Mythen „Mythoskop“ online

Halle - Das interaktive Online-Portal „Mythoskop“ der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) will einen neuen Zugang zur komplexen Welt der antiken Mythen bieten. Das Portal soll am 11. Januar an den Start gehen, teilte die MLU am Mittwoch mit. Mit Hilfe des Portals lassen sich etwa Verwandtschaftsbeziehungen von Göttinnen und Göttern, Geschichtenstränge und Handlungsorte interaktiv nachvollziehen. Dazu gehören Visualisierungen, navigierbare Grafiken, animierte Kurzporträts von Fabelwesen und Audio-Nacherzählungen einzelner Mythen.

„Mit dem Mythoskop entsteht ein digitales Werkzeug, das intuitiven Zugang zu Detailinformationen ermöglicht, während der Gesamtkontext präsent bleibt“, sagte Multimediadesignerin Anke Tornow, die das Portal konzipiert hat. Bisher würden etwa Stammbäume und Lexika helfen, mehr Detailwissen über die komplexe Welt der Mythen zu erhalten. Dabei leide schnell der Überblick.