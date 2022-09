Internationales Puppentheaterfestival Synergura startet

Erfurt - 37 Veranstaltungen stehen auf dem Programm des Internationalen Puppentheaterfestivals Synergura, das am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) in Erfurt beginnt. Erwartet werden nach Angaben des Veranstalters Künstler aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Tschechien und den USA. Neben dem Theater Waidspeicher sind das Große Haus und die Studio.Box des Theaters Erfurt, das Jugendtheater Die Schotte, die Kleine Synagoge und das Augustinerkloster in diesem Jahr Spielstätten des Festivals, das bis Sonntag andauert.