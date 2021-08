Internet: Mehr als 50 Megabit in 92 Prozent der Haushalte

Erfurt - Die Verfügbarkeit von Breitband-Internet in Thüringen hat sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in den letzten Jahren stark verbessert. Derzeit könnten rund 92 Prozent der Haushalte in Thüringen mit einer Datengeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) versorgt werden, teilte das Ministerium am Donnerstag unter Berufung auf aktuelle Zahlen der Digitalagentur Thüringen mit. In rund 85 Prozent der Haushalte würden inzwischen sogar mehr als 100 MBit/s erreicht.

Im Rahmen des seit Herbst 2015 laufenden Bundesprogramms Breitband werden für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur insgesamt 420 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund und Land in Thüringen ausgegeben. Damit würden Investitionen von mehr als einer halben Milliarde Euro in das Breitbandnetz in Thüringen angeschoben, hieß es. Mit dem Ausbau werden diesen Angaben nach rund 100.000 Breitbandanschlüsse bei Haushalten und Unternehmen neu verlegt oder für höhere Übertragungsraten ertüchtigt.

Am Donnerstag übergab Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) in Pößneck einen Förderbescheid über 5,8 Millionen Euro für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur für den Saale-Orla-Kreis. In dem laufenden Projekt sollen 687 Haushalte und 151 Unternehmen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Bereits 2018 hatte der Saale-Orla-Kreis 8,7 Millionen Euro von Bund und Land erhalten. Damit wurden laut Wirtschaftsministerium bis Juni dieses Jahres 697 Kilometer Glasfaserleitungen und 4442 Anschlüsse in 48 Gemeinden verlegt.