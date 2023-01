Inventur im Sea Life: Schwierige Aufgabe für Tierpfleger

Hannover - Für die Piranhas, Seepferdchen, Rochen, Schildkröten und die vielen anderen Bewohner des Sea Life in Hannover steht die jährliche Inventur an. Denn wie in jedem anderen Betrieb müssen auch die Tiere in den Aquarien und den Terrarien im Regenwaldbereich regelmäßig gezählt werden. „Das Zählen braucht wirklich viel Geduld“, sagte Tierpflegerin Lisa Winkelgrund am Donnerstag. Denn gerade die Fische halten selten still und verschwinden schnell einmal aus dem Blickfeld und verstecken sich in ihren Höhlen. Ein Trick und Hilfsmittel der Pfleger sind Fotos der Aquarien.

Manche Tiere, so wie die Köhlerschildkröten, werden bei der Zählung auch gleich gewogen. Die vier Weibchen und vier Männchen kommen zusammen auf rund 20 Kilogramm. So stellen die Pfleger sicher, dass die Tiere über den Winter nicht zu viel Gewicht verlieren. Die Zählung dauert mehrere Wochen. Das Ergebnis steht dann erst im Februar fest.