Halle - Sachsen-Anhalts Unternehmen im Bauhauptgewerbe haben 2021 fast 97 Millionen Euro investiert. Das seien knapp neun Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Der mit weitem Abstand größte Teil von 89 Millionen Euro floss demnach in die Anschaffung von Maschinen. Der Rest wurde größtenteils in Gebäude und Grundstücke investiert.