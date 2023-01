Investoren gesucht: ICC soll zum Kulturzentrum werden

Berlin - Das ehemalige Internationale Congress Centrum (ICC) am Berliner Funkturm soll nach dem Willen des Senats zu einem Kultur- und Begegnungsort nach dem Vorbild des Centre Pompidou in Paris werden. Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Dienstag an. Noch in diesem Jahr soll ein entsprechendes Konzeptverfahren beginnen, bei dem Investoren ihre Ideen präsentieren können. „Ich hoffe sehr, dass wir auch international Aufmerksamkeit erregen mit diesem Konzeptwettbewerb“, sagte die SPD-Politikerin.

Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) wies nach der Senatssitzung zum Thema darauf hin, dass nicht mit einer schnellen Entscheidung zu rechen sei: „Man muss am Ende jedem Investor auch die Chance geben, ein gutes Konzept auf den Weg zu bringen. Da scheinen uns 18 Monate für die Dauer eines Konzeptverfahren realistisch.“ Bis der Vergabeprozess dann abgeschlossen sei, sei das Jahr 2026 schnell erreicht.