Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf über 40

Kiel - Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter auf nun über 40 gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag am Samstag bei landesweit 40,8 - tags zuvor waren es 38,4 und am Samstag vor einer Woche 23,2. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden innerhalb eines Tages 152 Infektionsfälle neu übermittelt, am Freitag waren es 239 gewesen.

Auch am Samstag wurde für Schleswig-Holstein kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet. Die Gesamtzahl der mit oder an dem Coronavirus Gestorbenen lag weiter bei 1639. Im Krankenhaus wurden den Angaben nach - wie am Vortag - 30 Covid-19-Patienten behandelt, 8 von ihnen lagen auf Intensivstationen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin Neumünster mit nun 89,8, gefolgt von Flensburg mit 83,2 und Kiel mit 63,2. Die niedrigsten Werte haben die Kreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde mit derzeit 19,9 beziehungsweise 22,6.