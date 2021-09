Inzidenz in Thüringen steigt: Ilm-Kreis in Warnstufe eins

In kleinen Schritten steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen wieder an. In drei Regionen gilt bereits die Warnstufe eins, weil dort auch immer mehr Menschen in die Krankenhäuser eingewiesen werden. Gesundheitsministerin Werner rät zur Impfung.

Erfurt - Im Ilm-Kreis gilt die Corona-Warnstufe eins. Das geht aus einer Übersicht des Gesundheitsministeriums hervor, die am Sonntag veröffentlicht wurde. Damit gibt es inzwischen drei Regionen in Thüringen, die in diese Warnstufe eingeordnet wurden. Neben dem Ilm-Kreis betrifft dies die Stadt Suhl und den Landkreis Hildburghausen. Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte sind in der Basis-Stufe, in der die lockersten Infektionsschutzmaßnahmen gelten.

Für das Erreichen der Warnstufe eins muss die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert zwischen 35 und 99 liegen - im Ilm-Kreis lag sie am Sonntag bei 54. Außerdem muss die lokale Belegung der Krankenhausbetten oder die Belegung der Intensivbetten thüringenweit mit Covid-19-Patienten einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Im Ilm-Kreis lag die sogenannte lokale Hospitalisierungsinzidenz, die die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche angibt, am Sonntag bei 4,7.

In der Warnstufe eins ist unter anderem das Anwenden der 3G-Regelung in Innenräumen von Gaststätten, Hotels und Fitnessstudios vorgesehen. Bedeutet: Gäste haben nur Zutritt, wenn sie getestet, geimpft oder von Covid-19 genesen sind.

Unterdessen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auch thüringenweit erneut leicht an, bleibt aber deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Im Freistaat lag die Inzidenz mit Stand vom Sonntag bei 45,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorging. Am Samstag hatte die Inzidenz bei 44,9 gelegen, am Freitag bei 44,1. Bundesweit wurde der Wert am Sonntag mit 80,2 angegeben.

Seit Tagen sind thüringenweit die Infektionszahlen im Landkreis Sonneberg im Süden des Freistaats am höchsten. Dort lag die Inzidenz am Sonntag bei 106,9, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Samstag bedeutete, als ein Wert von 103,4 gemessen wurde.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sprach in einem Video, das am Wochenende bei Twitter verbreitet wurde, von einem ansteigenden Infektionsgeschehen in Thüringen. „Es sind vor allem Menschen unter 60 Jahren, die sich anstecken, die sich infizieren“, sagte Werner in dem Clip. Sie appellierte erneut an die Thüringer, sich impfen zu lassen. „Wir wissen, dass gerade diejenigen Menschen, die nicht geimpft sind, ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken und vielleicht auch stationär behandelt werden zu müssen“, so Werner.