Inzidenz mit 179,1 auf ähnlichem Niveau wie vor einer Woche

Dresden - Die offizielle Corona-Inzidenz bewegt sich in Sachsen auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag 179,1. Vor einer Woche hatte der Wert bei 175,8 gelegen, vor zwei Wochen waren es 201,9. Bundesweit wurde die aktuelle Inzidenz auf 239,6 beziffert.

Experten gehen seit geraumer Zeit davon aus, dass der Wert die Infektionslage nicht vollständig abbildet, weil sich nicht alle Infizierten testen lassen. In die Statistik gehen aber nur positive PCR-Tests ein.

Der höchste Wert für die 13 sächsischen Regionen wurde mit 239,3 für den Landkreis Leipzig gemeldet, der niedrigste mit 114,8 für den Landkreis Görlitz.

Landesweit wurden nach RKI-Angaben seit Pandemiebeginn im März 2020 inzwischen gut 1,91 Millionen Infektionen registriert. 16.461 Menschen starben bisher an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion.