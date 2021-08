Ironman bleibt bis 2024 in Hamburg - 2022 erstmals Frauen-EM

Hamburg - Der Ironman in Hamburg wird 2022 aufgewertet. Bei dem Rennen in der Hansestadt im kommenden Jahr wird der EM-Titel bei den Frauen vergeben. Die Männer werden wie bisher beim Ironman in Frankfurt/Main um die Europameisterschaft kämpfen. Das teilte Ironman-Germany-Chef Oliver Schiek mit. Zugleich unterschrieben er und Staatsrat Christoph Holstein am Freitag einen neuen Vertrag, mit dem Hamburg für weitere drei Jahre Ironman-Standort bleibt.

Das Triathlon-Rennen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen wurde in Hamburg erstmals 2017 gestartet. 2020 fiel die Veranstaltung wegen der Corona-Krise aus. In diesem Jahr wurde wegen der anhaltenden Pandemie der Ironman vom 6. Juni auf den kommenden Sonntag (6.30 Uhr) verlegt.

„Es ist die erste Outdoor-Veranstaltung im öffentlichen Raum in Hamburg“, betonte Staatsrat Holstein. „Das ist nicht nur eine Sportveranstaltung, sondern im Rahmen des großen gesellschaftlichen Projekts 'Zurück in die Normalität' ein wichtige Sache.“

Insgesamt haben 1500 Triathletinnen und Triathleten für den Ausdauer-Dreikampf gemeldet. Dazu kommen noch einmal 1500 freiwillige Helfer. In den Jahren 2017, 2018 und 2019 waren jeweils bis zu 2500 Sportlerinnen und Sportler am Start.

Die Rahmenbedingungen sind wegen der Pandemie anders als sonst. Laut Veranstalter Schiek wird es keine Tribünen, keine Moderation und keine Party geben. Die Strecke solle „möglichst langweilig und gleichförmig“ sein, sagte er. Und er betonte: „Ich hätte nie geglaubt, dass ich das einmal sage: Bleibt zu Hause und schaut euch das Rennen auf Facebook an.“