Japaner Muroya verlängert bei Hannover 96 bis 2025

Hannover - Der japanische Fußball-Nationalspieler Sei Muroya bleibt Hannover 96 längerfristig erhalten. Wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten, hat der 28 Jahre alte Abwehrspieler seinen Vertrag bei dem Zweitligisten bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der Rechtsverteidiger, der 16 Länderspiele für sein Heimatland absolviert hat und 2016 in Rio auch ein Mitglied der japanischen Olympia-Mannschaft war, spielt seit dem Sommer 2020 für die Hannoveraner. In der laufenden Spielzeit kam er in 18 der 19 Pflichtspiele zum Einsatz. Dabei erzielte er drei Tore und legte drei weitere Treffer auf. „Sei ist ein Spieler, den sein Tempo, seine Laufstärke und seine herausragende Mentalität auszeichnen“, lobte 96-Sportdirektor Marcus Mann den Japaner. „Er stellt sich immer voll in den Dienst der Mannschaft. In den vergangenen Monaten hat er sich, gerade was sein Offensivspiel betrifft, noch einmal weiterentwickelt.“

Muroya nannte seinen vor zwei Jahren erfolgten Wechsel ins Ausland einen „großen Schritt“, den er aber nicht bereue. „Ich habe meine Heimat verlassen und musste mich in einem anderen Land auf einem anderen Kontinent zurechtfinden. Das wurde mir vom ersten Tag an extrem leicht gemacht. Meine Familie und ich fühlen uns in Hannover sehr wohl.“