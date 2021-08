Jugendliche im Schlauchboot gerettet

Maasholm - Mitten in der Nacht sind sieben Jugendliche vor Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) mit einem Schlauchboot in Not geraten. Wie die zuständige Leitstelle mitteilte, war die Gruppe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Nähe des Sportboothafens auf der Schlei unterwegs, als das Boot voll Wasser lief. Mithilfe von Feuerwehr und Seenotrettern wurden die Jugendlichen an Land gebracht. Eine Person aus der Gruppe kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.