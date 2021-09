Jugendliche klauen Polizeischild

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Hermsdorf - Zwei Jugendliche haben die Polizei in Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) bestohlen. Zeugen beobachteten, wie die Zwei am Sonntagmorgen in der Bahnhofsstraße das Schild des örtlichen Polizeibüros wegtrugen, wie die Beamten berichteten. Mehrere Streifenwagen machten sich auf die Suche nach den Dieben. Wenig später entdeckten sie einen jungen betrunkenen Mann, der mit dem Polizeischild gerade auf dem Weg nach Hause war. Sein mutmaßlicher Komplize konnte unerkannt entkommen. Die Hinweistafel wurde sichergestellt.