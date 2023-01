Halle - Eine Gruppe von Jugendlichen hat in der Innenstadt von Halle einen 23-jährigen Mann angegriffen und verletzt. Am Freitagabend sollen bis zu sechs Jugendliche zunächst in einen Streit mit dem 23-Jährigen geraten sein, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Anschließend gingen die Jugendlichen auf den Mann los. Polizeibeamte, die durch Hilferufe auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, konnten kurz darauf zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren feststellen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Hintergrund des Streits sowie nähere Details waren zunächst unklar.