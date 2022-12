Junger Mann fährt gegen Baum und wird schwer verletzt

Nauen - Bei einem Unfall in Nauen im Havelland ist ein junger Mann am zweiten Weihnachtsfeiertag frontal gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Falkensee am Montag berichtete. Wie es zu dem Unfall auf regennasser Straße kommen konnte, ist bisher nicht geklärt. Der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehr und Rettungsdienst befreit werden.