Halle - Mit einem Schlagring hat ein Unbekannter am Montagabend einen 21-Jährigen in Halle überfallen. Der schwarzhaarige Mann habe auf ihn eingeschlagen und dessen Wertsachen gefordert, so ein Polizeisprecher. Der 21-Jährige habe den Angriff leicht verletzt überstanden. Der Täter konnte mit erbeuteten Kopfhörern fliehen.