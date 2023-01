Martin Dulig (SPD), Wirtschafts- und Arbeitsminister in Sachsen, spricht auf einer Pressekonferenz.

Dresden - Die Jusos in Dresden haben Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) aufgefordert, sich für den Erhalt des Heidebogens nördlich der Landeshauptstadt einzusetzen. „Martin Dulig als zuständiger Minister des Oberbergamtes muss die geplante Rodung stoppen und damit die Räumung aufhalten“, teilte der Juso-Vorsitzende Matthias Lüth am Dienstag mit. Es müsse endlich ein generelles Umdenken einsetzen; das Klima lasse nicht mit sich verhandeln. Die Jusos sind die Jugendorganisation der SPD.

Das kurz „Heibo“ genannte Waldstück soll für den Kiesabbau abgeholzt werden. Waldbesetzer wollen das verhindern und haben ein Protestcamp mit Baumhäusern errichtet, das nun geräumt werden soll. Das Unternehmen KBO in Ottendorf-Okrilla will in der Region weiter Kies abbauen und besitzt dafür die Genehmigung.