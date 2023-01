Justizsenatorin: 25 Verfahren bei Staatsanwaltschaft

Berlin - Nach den Silvester-Krawallen in Berlin hat die Polizei inzwischen 25 Verfahren an die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt übergeben. Das teilte Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Dienstag nach der Sitzung des Senats mit. Dazu zählen nach ihren Angaben auch zwei Fälle, die bundesweit für besonderes Aufsehen gesorgt haben: ein ausgebrannter Bus in der Sonnenallee im Bezirk Neukölln sowie ein Rettungswagen, auf den ein Feuerlöscher angegriffen wird.

Am Vortag hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses noch von 22 Verfahren gesprochen. Dies zeige, wie dynamisch der Prozess sei, erklärte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. „Wir gehen davon aus, dass es jetzt jeden Tag mehr werden“, sagte sie.

Bei der Staatsanwaltschaft ist eine Spezialabteilung mit den Fällen betraut, die sonst Gewalttaten bei sportlichen Großveranstaltungen bearbeite. Deswegen könne sie zusichern, dass „zügig und gründlich“ Ergebnisse vorgelegt würden, erklärte Kreck. „Der Fokus wird dabei ganz eindeutig auf Verfahren liegen, wo gewalttätige Übergriffe auf Polizei und Rettungskräfte stattgefunden haben. Das ist die absolute Priorität“, betonte sie. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft bezeichnete die Senatorin als sehr gut und verwies dabei auch auf Äußerungen von Polizeipräsidentin Slowik.

Nun gehe es darum, dass die Justiz die vorliegenden Verfahren schnell bearbeite. „Wir haben ein Interesse daran, dass es schnell zu einer Anklage kommt“, betonte Kreck. Bei jugendlichen Beschuldigten gelte ohnehin nach dem Gesetz ein Beschleunigungsgrundsatz.