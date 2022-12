JVA-Leiterin lobt Vorgehen der Bediensteten bei Geiselnahme

Der Tag bricht über der drahtbewährten Mauer der Justizvollzugsanstalt Burg an.

Burg/Magdeburg - Die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Burg, Ulrike Hagemann, hat das Agieren der JVA-Bediensteten bei der Geiselnahme des Attentäters von Halle gelobt. Insbesondere ein als Geisel genommener Bediensteter habe sich sehr „geschickt“ verhalten, sagte Hagemann am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt. Dieser habe die Überwältigung des Gefangenen durch seine Kollegen vorbereitet, als dieser kurz unaufmerksam gewesen sei. Es sei alles umgesetzt worden, was man bei Übungen trainiere, sagte Hagemann.

Am Montagabend hatte der rechtsextreme Halle-Attentäter zeitweise zwei Bedienstete in der JVA Burg bei Magdeburg in seine Gewalt gebracht. Der 30-Jährige wurde durch weitere Justizvollzugsbedienstete im Innenbereich des Gefängnisses überwältigt.

Im Ausschuss schilderte Hagemann detailliert die Abläufe. Beim sogenannten Nachtverschluss habe der Gefangene einen Bediensteten überrumpelt und diesem einen „Gegenstand“ vor die Nase gehalten. Der Gefangene habe gesagt, „wir gehen jetzt raus“. Dieser Aufforderung sei der Bedienstete aus Angst um sein Leben nachgekommen. Durch einen ausgelösten Alarm seien weitere Bedienstete hinzugekommen.

Nach der Öffnung eines Tores durch einen anderen Bediensteten sei der Gefangene auf einen Hof gelangt. Der zweite Bedienstete sei daraufhin als Geisel genommen worden, sagte Hagemann. Weitere Kollegen hätten sich positioniert und den Gefangenen überwältigt, als dieser einen Moment unaufmerksam gewesen sei.

Zum Einsatz eines Gegenstands, mit dem der Gefangene die Bediensteten bedroht haben soll, äußerte die JVA-Leiterin sich nicht konkret. Es habe ein „schussähnliches Geräusch“ gegeben, sagte sie. Der Gegenstand habe wie etwas „Selbstgebasteltes“ ausgesehen. Es sei Aufgabe der Ermittlungsbehörden, zu klären, was der Gefangene damit hätte tun können.

Der Halle-Attentäter war im Dezember 2020 zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Er hatte am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelang, auf das Gelände zu kommen, ermordete er nahe der Synagoge zwei Menschen.