Känguru hüpft über Straße: Auffahrunfall

Ein Östliches Graues Riesenkänguru in Australien.

Steinach - Ein Känguru scheint am Montag zwischen Steinach und Blechhammer (Sonneberg) einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein Fahrer gab an, aufgrund eines Kängurus, das die Straße überquerte, abrupt gebremst zu haben, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Der Wagen hinter ihm habe nicht rechtzeitig bremsen können, sodass es zum Auffahrunfall kam.

Beide Fahrzeuge waren demnach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Insassen seien nur leicht verletzt worden. Während der Unfallaufnahme soll das Känguru nach Angaben eines Polizeibeamten noch einmal am Unfallort vorbeigehüpft sein.

Ersten Ermittlungen zufolge lebt das Känguru in Steinach bei einer Privatperson. Die Umstände des Ausrisses beziehungsweise weitere Infos zum Besitzer des Tieres sind laut Polizei ungeklärt. Es könnte sich auch um das Känguru aus dem Tiergarten Sonneberg handeln, dass immer wieder mal ausbüxt und außerhalb des Tierparks unterwegs ist. Es wäre in dem Fall nicht das erste Mal, dass das Känguru außerhalb seines Geheges gesichtet wurde.