Uetze - Ein entlaufenes Känguru ist seit einigen Tagen in Uetze in der Region Hannover unterwegs. Eine Gruppe der Feuerwehr habe sich auf die Suche nach dem Tier gemacht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Unter anderem wurden dabei Wärmebildkameras eingesetzt. Zuvor hatte eine Polizeistreife das Känguru entdeckt, es jedoch im Bereich der Bahngleise aus den Augen verloren. Nach mehreren Stunden musste die Suche erfolglos abgebrochen werden. Nach Angaben der Polizei, gehöre das Tier einem privaten Besitzer. Seit der Suche am Samstag fehlt von dem Tier, das den ersten Erkenntnissen einer kleineren Känguru-Art angehört, jede Spur.