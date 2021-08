Kanzlerkandidat Laschet auf Tesla-Baustelle: Treff mit Musk

Grünheide - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet besucht heute (11.00) die Baustelle des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin - und will sich auch mit dem Firmen-Chef treffen. „Ich bin froh, dass Elon Musk mir eben eine SMS geschrieben hat und wir verabredet haben, dass wir uns morgen sehen“, sagte der CDU-Chef am Donnerstag bei einem Besuch in Frankfurt/Oder. Musk ist derzeit zu Besuch in Deutschland. Laschet war am Donnerstag in Dresden und Frankfurt (Oder) unterwegs.

Tesla baut in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt eine Autofabrik. Dort sollen rund 500.000 Autos im Jahr gebaut werden. Die Produktion sollte im Juli beginnen, inzwischen steht aber das Jahresende als Termin im Raum. Tesla plant auch eine Batteriefabrik, was das Genehmigungsverfahren verzögert. Das Unternehmen baut bisher mit vorzeitigen Zulassungen.

Elon Musk hatte im April die Dauer des Genehmigungsverfahrens bemängelt. Das löste eine Diskussion über das Planungs- und Umweltrecht in Deutschland aus. Laschet wirbt dafür, Bürokratie abzubauen, wirtschaftliche Fesseln zu lösen und neue Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum zu schaffen.

Am Mittwoch hatte der Tesla-Chef Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) in Berlin getroffen.