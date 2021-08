Kanzlerkandidat Laschet besucht Sachsen und Brandenburg

Dresden - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) besucht heute Sachsen und Brandenburg. Zunächst steht eine Besichtigung des Chip-Herstellers Globalfoundries in Dresden auf dem Programm sowie Gespräche mit Mitarbeitern. Jüngst hatte das Unternehmen angekündigt, seine Produktion in Dresden weiter hochzufahren und dafür rund eine Milliarde Dollar (gut 842 Millionen Euro) zu investieren.

Am Mittag reist der CDU-Bundesvorsitzende und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen weiter in die sächsische Stadt Torgau. Dort will er mit Mitarbeitern des Technischen Hilfswerkes (THW) sprechen. Am Nachmittag steht für Laschet die Besichtigung der Grenzbrücke sowie ein Besuch der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder auf dem Programm.