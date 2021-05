Karl-May-Museum in Radebeul öffnet nach Corona-Zwangspause

Radebeul - Nach coronabedingter Zwangspause öffnet das Karl-May-Museum in Radebeul wieder. Voraussichtlich ab Donnerstag seien die Villa Shatterhand, die Villa Bärenfett und der Museumspark wieder für Besucher zugänglich, teilte das Museum am Dienstag mit. Termine müssen zuvor telefonisch gebucht werden, Besucher zudem einen negativen Test vorlegen oder Impfung sowie Genesung nachweisen. Bei einem stabilen Inzidenz-Wert unter 100 dürfen laut Landesverordnung auch Museen und Galerien unter Auflagen wieder öffnen. Neben Dresden und Leipzig sind Lockerungen in der Außengastronomie sowie im Kulturbereich derzeit etwa im Landkreis Leipzig sowie im Landkreis Bautzen möglich.