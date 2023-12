Erdbeer-Erlebnispark Karls Erlebnisdorf in Döbeln: Chef verrät neue Attraktion

Wer auf der A14 zwischen Dresden und Leipzig unterwegs ist, kann es nicht mehr übersehen: Direkt an der Abfahrt Döbeln-Nord wächst das neueste Karls-Erlebnisdorf heran. Schon in drei Monaten soll Eröffnung sein. Und Chef Robert Dahl verrät nun eine weitere Attraktion, die mit Erdbeeren so gar nichts zu tun hat.