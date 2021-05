Karnevalswagenbauer Jacques Tilly hat 27 Städte porträtiert

Düsseldorf - Karnevalswagenbauer Jacques Tilly hat 27 deutsche Städte humoristisch porträtiert. Ab 1. Juni sollen die Bilder als Postkartenmotive in Einkaufsbahnhöfen kostenlos an Reisende verteilt werden. „Es hat großen Spaß gemacht“, sagte Tilly in Düsseldorf. Nächstes Jahr sollen noch weitere Städte dazukommen.

„Alle Städte haben ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Fingerabdruck, fast wie ein Mensch“, hat Tilly festgestellt. „Münster hat halt eine ganz andere Geschichte als Dortmund. Und dann gibt es herausragende Städte wie Dresden mit seinem Barockprunk, da kann natürlich keine andere Stadt mithalten.“

Hamburg mit seinem schönen Stadtensemble sei ihm auch gleich gut von der Feder gegangen, andere, im Krieg stark zerstörte Städte seien schwieriger gewesen. „In Berlin war es schwierig, eine Auswahl zu treffen, weil da so wahnsinnig viel Bauprominenz auf einmal versammelt ist.“