Katze in Salzwedel angeschossen: Tier erlitt mehrere Verletzungen

In Salzwedel wurde eine Katze angeschossen. Das Tier erlitt unter anderem Verletzungen an der Lunge.

Salzwedel - Eine Katze ist in Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel) von einem Unbekannten angeschossen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fand ein 56-jähriger Mann sein Haustier am Samstag verletzt auf seinem Grundstück und meldete den Vorfall am Montagnachmittag bei der Polizei.

Ein Tierarzt fand ein Projektil in der Katze, außerdem war der Vorderlauf gebrochen und die Lunge verletzt. Nach Vermutungen des Besitzers saß die Katze auf dem Dach, als sie getroffen wurde und zu Boden stürzte.

Wer auf das Tier geschossen hat, ist nach den Polizeiangaben noch unklar.