Keine Annäherung bei Metall-Verhandlungen

Osnabrück - Die zweite Verhandlungsrunde zum Metall- und Elektro-Tarifvertrag in Südwest-Niedersachsen ist am Montag ohne Ergebnis geblieben. Es habe kein Angebot der Arbeitgeber gegeben, teilte die IG Metall mit. Im Tarifgebiet Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 17.000 Beschäftigte. Die IG Metall will acht Prozent mehr Geld für die Beschäftigten.

Die Arbeitgeber wiesen darauf hin, dass die Branche vor einer Rezession stehe und großer Unsicherheit ausgesetzt sei. „Die Energiekrise, die Preisentwicklung und gestörte Wertschöpfungsketten belasten die Unternehmen massiv“, sagte Verhandlungsführer David Frink. IG-Metall-Verhandlungsführer Carsten Maaß sagte, dass die Verhandlungen zäh würden, sei klar gewesen. „Allerdings haben wir kein Verständnis für diese unnötige und provokative Hinhaltetaktik der anderen Seite.“ Die nächste Verhandlungsrunde findet am 28. Oktober statt.