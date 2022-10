Jöhstadt - Die Ermittlungen nach dem Leichenfund im Erzgebirge dauern weiter an. Bisher hätten sich keine neuen Erkenntnisse ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die Leiche war am Donnerstag bei einer Suchaktion in einem Wald bei Jöhstadt gefunden worden. Die Aktion habe mit den Ermittlungen zu einem Vermisstenfall in Verbindung gestanden.