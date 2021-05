Keine weitere Corona-Infektionen auf Sylt

Sylt - Nach den positiven Corona-Tests von Mitarbeitern in zwei Sylter Restaurants sind keine weiteren Fälle entdeckt worden. Dies teilte der Kreis Nordfriesland am Montag auf Anfrage mit. Auch die Frage, ob weitere Insulaner oder Touristen in Quarantäne geschickt werden mussten, beantwortete der Kreis mit einem Nein. In der vergangenen Woche hatte der Kreis mitgeteilt, dass nach positiven Corona-Tests bei sieben Mitarbeitern in zwei Sylter Restaurants mehr als 1100 Kontaktpersonen ermittelt wurden. 29 Mitarbeiter und 55 Gäste aus Nordfriesland wurden in Quarantäne gesetzt. Die Kontaktdaten von 1036 weiteren Gästen wurden demnach an die Gesundheitsämter der Heimatorte gemeldet.

Am 30. Mai gab es auf Sylt nach Kreisangaben 23 Corona-Infizierte. 208 Menschen mussten in Quarantäne. Eine Woche zuvor waren 29 Menschen infiziert und 234 in Quarantäne.