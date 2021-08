Kiel will ersten Sieg: KSV und THW bieten mobile Impfungen

Kiel - Nach dem Fehlstart mit zwei Niederlagen will Holstein Kiel den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga einfahren. Die Schleswig-Holsteiner empfangen heute(13.30 Uhr/Sky) den noch ungeschlagenen Jahn Regensburg. Der Umbruch mit dem Verlust von Leistungsträgern macht der Mannschaft zu schaffen. Wichtig sei, „dass man nicht in das Tal der Tränen stürzt, jammert und in der Vergangenheit lebt“, sagte Trainer Ole Werner. In den zwei Jahren als Kieler Coach habe er schon Situationen erlebt, „die deutlich herausfordernder waren“, meinte er. Seine Mannschaft hatte in der vergangenen Saison in der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg gespielt.

Rund um die Partie werden Impfungen gegen Covid 19 angeboten. Von 11.00 bis ca. 14.30 Uhr wird in einem Bus der Kieler Verkehrsgesellschaft auf dem Parkplatz hinter der Osttribüne des Holstein-Stadions geimpft. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson.

Auch der THW Kiel beteiligt sich an der mobilen Impfkampagne. Von 13.00 bis 17.00 Uhr wird im Trainingszentrum in Altenholz (Rehmkamp 1) ohne Termin geimpft. Interessenten können anschließend ein Blick in das Trainingszentrum des deutschen Handball-Meisters werfen. „Wir möchten nach mehr als 18 Monaten in leeren Hallen endlich wieder vor vollen Arenen spielen. Mit jeder Impfung kommen wir diesem Ziel näher“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.