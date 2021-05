Kiels Serra fällt für U21-EM aus: Appelkamp rückt nach

Szekesfehervar - Stürmer Janni Serra von Holstein Kiel fällt für die Finalrunde der U21-Europameisterschaft aus. Für ihn rückt der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp von Fortuna Düsseldorf ins Aufgebot von U21-Coach Stefan Kuntz, wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mitteilte.

Der 23 Jahre alte Serra hatte bereits am Samstag das Rückspiel in der Bundesliga-Relegation mit Kiel gegen den 1. FC Köln verpasst und fehlt nun auch bei der Endrunde der U21-EM verletzt. Appelkamp stand bereits während des U21-Trainingslagers in Südtirol im Aufgebot von Kuntz und könnte bei der EM sein DFB-Debüt geben. Die deutsche Auswahl trifft im Viertelfinale am Montag (21.00 Uhr/ProSieben) auf Dänemark.