Stendal - Bei Durchsuchungen im Jerichower Land hat die Polizei mehrere Kilogramm Drogen gefunden und fünf Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nach monatelangen Ermittlungen wurden am Donnerstagabend insgesamt elf Objekte durchsucht, wie die Polizeiinspektion Stendal am Freitag mitteilte. Die Beamten stellten unter anderem rund 9 Kilogramm Amphetamine, 2 Kilogramm Crystal, etwa 850 Gramm Kokain, 590 Gramm Marihuana sicher sowie rund 4000 Euro Bargeld und eine Waffe samt Munition. Gegen vier der Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, sie sitzen in U-Haft. Ein fünfter Verdächtiger ist wieder auf freiem Fuß.