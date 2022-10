Kiloweise Heroin und Waffen im Keller: Anklage

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“.

Berlin - Rund 33 Kilogramm Kokain und mehrere Waffen im Keller sowie 22.000 Euro im Nachtisch - für die Staatsanwaltschaft Berlin ergibt das ein klares Bild. Wegen illegalen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln und zahlreichen Verstößen gegen das Waffengesetz hat sie Anklage gegen einen 34-Jährigen erhoben, wie ein Behördensprecher am Freitag mitteilte. Nach einem anonymen Hinweis hätten Polizisten dem mutmaßlichen Drogendealer Ende Mai einen Besuch in seiner Wohnung Berlin-Treptow abgestattet. Der Mann versuchte nach den Angaben noch durch ein Fenster zu fliehen, wurde aber von Beamten abgepasst und kam in Untersuchungshaft.