Kind von Auto überfahren und getötet: Versuchte Fahrerflucht

Hartha - Eine Sechsjährige auf einem Fußweg ist in Hartha (Mittelsachsen) von einem Auto erfasst worden und noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen gestorben. Der Fahrer wollte nach dem Unfall am Freitag flüchten, wurde aber von Zeugen festgehalten und von Beamten vorläufig festgenommen, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der Unfallhergang wird untersucht. Den Angaben nach ist der 30-Jährige mit seinem Wagen in einer Kurve stadtauswärts auf die Gegenfahrbahn geraten, dann auf den Fußweg und nach dem Zusammenstoß mit dem Kind gegen einen Lichtmast und einen Zaun geprallt. Bei dem Mann wurde ein Atemalkohol von 1,0 Promille gemessen.