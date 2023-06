Ein Austritt aus der Kirche ist in Deutschland nach Ansicht eines Theologie-Professors keine große Sache mehr.

Eine Frau sitzt allein in einer Kirche bei einem Gottesdienst.

Bonn - dpa/KNA/uk

Ein Austritt aus der Kirche ist in Deutschland nach Ansicht eines Theologie-Professors keine große Sache mehr: Es werde „zunehmend normaler“, aus der Kirche auszutreten, sagte Ulrich Riegel, Professor für Praktische Theologie und Religionspädagogik an der Uni Siegen. „Für viele Menschen stellt die Kirche eher einen Serviceanbieter als eine Glaubensgemeinschaft dar, der Kosten verursacht, dessen Angebote man aber kaum nutzt. Dann ist es aber nur konsequent, das Abo zu kündigen.“

Am Mittwoch hatte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) der katholischen Kirche dramatische Austrittszahlen veröffentlicht. Mehr als eine halbe Million Menschen sind 2022 in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das sind so viele wie noch nie und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Damals hatten 359 338 Katholiken ihrer Kirche den Rücken gekehrt.

Auch die evangelische Kirche verliert weiter massiv an Mitgliedern. Konfessionell gebundene Kirchenkritiker bemängeln, dass insbesondere die Kirchenspitzen sich wie Vertreter einer Nichtregierungsorganisation verhalten und partiell die Regierungspolitik unkritisch begleiten, während Seelsorge und die alltägliche Pflege des christlichen Glaubens immer mehr zurücktreten. Dazu kommen Skandale, in erster Linie eine Vielzahl nachgewiesener Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, der flächendeckend über Jahrzehnte vertuscht wurde.

Die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages (DEKT), Kristin Jahn, hat unterdessen die Kirchen davor gewarnt, „mehr und mehr zur Echokammer der Politik“ zu werden. Jahn kritisierte am Mittwochabend in Karlsruhe, dass der Staat „Verheißungen produziert und die Kirche das Weltgeschehen kommentiert“. Mit Blick auf ihre Kirche sieht sie Anzeichen einer „Aktivistentheologie“. Dann werde die Kanzel zum Richterstuhl, wo gefühlt klar sei, was gut und gerecht sei.

Als Beispiel nannte Jahn eine Erklärung ihrer Kirche zum Tempolimit auf Autobahnen. Sie betonte, die Kirche dürfe die Gesellschaft nicht polarisieren, sondern müsse zusammenführen. „Kirche ist der letzte Diskursraum, in dem wir einander begegnen können, und zwar vorurteilsfrei“, sagte Jahn. Kirche dürfe nur im übertragenden Sinne politisch sein, weil sie von einer Gesellschaft erzähle, die diese Welt übersteige.

Die badische Landesbischöfin Heike Springhart warnte in ihrer Ansprache die Kirchen vor einem „Ton moralischer Überhebung, der Illusion von klarem Schwarz und Weiß und einfachen Antworten auf komplexe Fragen“.

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger nannte Jesus einen „Meister im Perspektivwechsel“. Immer wieder sei es ihm gelungen, Menschen in eine neue Blickrichtung hineinzuführen. „Aber er tut das nicht, indem er sie packt und umdreht, er stellt vielmehr Fragen, eröffnet neue Horizonte, indem er Menschen zum Nachdenken bringt.“