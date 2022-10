Kita-Beiträge künftig erst ab 35.000 Euro pro Haushalt

Potsdam - Die Einkommensgrenze für Kita-Eltern zur Beitragsbefreiung soll in Brandenburg wegen der Energiekrise von 20.000 Euro auf 35.000 Euro pro Haushalt erhöht werden. Entsprechende Pläne der rot-schwarz-grünen Koalition kündigte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Katja Poschmann am Freitag im Landtag in Potsdam an. Damit würden ab 1. Januar 2023 rund 117.000 Kinder in Brandenburg Horte und Kitas besuchen können, ohne dass für ihre Eltern Beiträge fällig würden. Das seien mehr als 60 Prozent aller Hort- und Kitakinder in Brandenburg.

Derzeit müssen Eltern für das letzte Kindergartenjahr in Brandenburg keine Beiträge zahlen. Davon profitieren laut SPD-Fraktion die Familien von 28.000 Kindern. Eltern mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 20.000 Euro in Brandenburg müssen außerdem derzeit keine Beiträge für ihre Kinder zahlen. Die erweiterte Entlastung ist Teil eines Rettungspakets von zwei Milliarden Euro bis Ende 2024, das nach Ausrufung der Notlage im Dezember auf den Weg gebracht werden soll.