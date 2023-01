Klarer Sieg: Spandauer Wasserball im Pokal-Viertelfinale

Berlin (dpa/bb) – - Die Wasserfreunde Spandau 04 sind souverän in das Viertelfinale des DSV-Pokal-Wettbewerbs eingezogen. Der Rekordpokalsieger gewann am Samstag 21:6 (4:1, 4:2, 8:3, 5:0) gegen die White Sharks Hannover. In der heimischen Schwimmhalle Schöneberg taten sich die Spandauer gegen den Ligavierten eine Halbzeit lang schwer, danach legten sie zu und machten den Kantersieg perfekt. Erfolgreichste Akteure unter den acht Torschützen der Wasserfreunde waren Dmitri Kholod (6), Denis Strelezkij (4), Yanneck Chiru (3), Andrej Prioteasa, Zoran Bozic und Bilal Gbadamassi (je 2).