Klassenausflug läuft schief: Vier Kinder in Klinik

Stralsund - Auf der Ostsee vor Stralsund ist eine außerschulische Segel- und Kanuveranstaltung einer größeren Schülergruppe sozusagen aus dem Ruder gelaufen. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Donnerstag erklärte, kenterten bei einem Ausflug einer Gruppe von 13-jährigen Schülern am Mittwoch auf dem Wasser vor dem Dänholm drei Boote. Von den sechs ins Wasser gefallenen Schülern rettete die alarmierte Wasserschutzpolizei mit einem Schlauchboot drei Kinder aus dem Wasser, die anderen drei konnten sich schwimmend an Land retten.

Von den Gekenterten kamen vier Schüler wegen Unterkühlungen in eine Klinik. Die Gruppe war mit sieben Kajaks und einem größeren Segelboot zu der außerschulischen Segelstunde aufgebrochen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte sich ein Teil der 13-Jährigen in den Kajaks begonnen zu necken, bis die Boote kenterten. Die Ermittlungen dauerten noch an.